Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Dopo il transito della veloce perturbazione che venerdì avrà interessato le Alpi e le regioni centro-meridionali, specie tirreniche, dall’Europa sudoccidentale cercherà nuovamente di rimontare un esile promontorio anticiclonico, sufficiente a garantire una breve pausa più stabile in avvio di weekend su gran parte delle nostre regioni. Si tratterà però di un miglioramento solo di breve durata, poiché dall’Atlantico un’altra perturbazione punterà l’Italia, pilotata da una profonda depressione atlantica che molto rapidamente si dirigerà verso il Mediterraneo centrale smantellando il neonato anticiclone posizionandosi domenica proprio sulle nostre regioni. Ne conseguirà un nuovo peggioramento sabato a partire dal Nordovest, con fenomeni in successiva estensione al resto d’Italia, in un contesto termico tutto sommato mite per l’afflusso di tese ma tiepide correnti occidentali.

METEO VENERDI’ 29 GENNAIO. Affluiscono sull’Italia correnti molto miti e umide da ovest/nordovest. Giornata nuvolosa sulle regioni del Nord con fenomeni in particolare su Alpi e localmente Triveneto, nevose solo a quote di alta montagna (anche oltre i 2000/2400 m). Nuvolosità irregolare anche sul resto del Paese con addensamenti più consistenti sulle regioni del versante tirrenico e su ovest Sardegna dove non si escludono locali piogge sulle zone interne. Temperature in ulteriore aumento, mite al Sud con locali punte prossime ai 20 gradi tra Sardegna, Sicilia e Calabria. Venti di Ponente in generale rinforzo

METEO SABATO 30 GENNAIO Aumento delle nubi al Nord con primi fenomeni in arrivo al Nordovest a partire dalle Alpi, in intensificazione dal pomeriggio e in estensione al resto del Nord e alle regioni centrali, specie tirreniche, ovest Sardegna, entro sera fino al basso Tirreno. Rovesci anche intensi dal pomeriggio sul Levante Ligure, la sera in Toscana, a fine giornata anche sul medio-basso Tirreno, Emilia, basso Veneto e Friuli. Qualche pioggia in sconfinamento in serata alle Marche, asciutto su medio-basso Adriatico, ioniche e Sicilia con schiarite anche ampie in Puglia. Neve sulle Alpi oltre i 1100/1400m in calo entro sera, 900/1300m sull’Appennino tosco-emiliano ma tendente a calare in serata, neve in arrivo dai 1500m in serata sull’Appennino Centrale. Venti tesi tendenti a disporsi tra sudovest e sudest, anche forti sui bacini occidentali. Temperature in calo al Nord

METEO DOMENICA 31 GENNAIO. La perturbazione si sposta verso il Meridione favorendo schiarite su Nordovest e Lombardia, mentre l’avvio di giornata sarà ancora instabile sul resto del Settentrione con piogge su Emilia, Veneto e Friuli VG e neve dai 1000/1300m. Inizio giornata con piogge e rovesci su centro-ovest Sardegna, regioni tirreniche, Marche, Umbria e Appennino centro-settentrionale, a tratti anche temporaleschi, più asciutto con schiarite sulle adriatiche salvo qualche rovescio possibile sul Salento. In giornata tendenza ad esaurimento dei fenomeni al Nord e sul medio-alto Tirreno, insistono rovesci su ovest Sardegna adriatiche centrali e regioni del basso Tirreno, anche intensi tra Campania e Calabria. Qualche pioggia anche su Marche e Abruzzo, in estensione alla Puglia entro sera. A fine giornata nuovo aumento della nuvolosità al Nord con primi fiocchi sulle Alpi occidentali. Temperature in ripresa al Nord, in calo al Centro-Sud. Ventilazione occidentale molto sostenuta con possibili mareggiate sulle coste esposte.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: graduale intensificazione del flusso atlantico, entro il quale si inserisce un rapido fronte che interesserà essenzialmente la Toscana settentrionale ed orientale, l’Umbria e le zone interne ed appenniniche del Lazio, con qualche pioggia o locale rovescio. Irregolarmente nuvoloso ma con precipitazioni scarse o assenti altrove, dove avremo anche delle maggiori aperture. Temperature in ulteriore aumento a tutte le quote, superiori alla media. Venti in rinforzo tra Scirocco e Libeccio, in rotazione a Ponente e Maestrale a fine giornata, anche forti su coste e arcipelago toscano, con rinforzi moderati sulla Maremma ed alto Lazio. Mare mosso o molto mosso.

SABATO: una nuova perturbazione raggiunge Toscana, Umbria e Lazio portando nubi diffuse, e a partire dal pomeriggio ed in serata associate piogge con rovesci sparsi, localmente a carattere temporalesco. Fenomeni che saranno più incisivi a ridosso dell’Appennino e in generale sulla medio-alta Toscana, qui con accumuli localmente superiori i 30mm. Piogge e rovesci in serata anche sul Lazio. Mentre avremo precipitazioni in prevalenza deboli sull’Umbria. Temperature inizialmente molto miti, in graduale lieve calo dalla tarda serata. Neve a quote elevate. Venti in rinforzo da Sud e in successiva rotazione a Ovest-Sudovest a fine giornata. Mare mosso o molto mosso, anche agitato al largo.

DOMENICA: Ancora una giornata instabile sulle regioni del medio Tirreno, con piogge e locali rovesci, che interesseranno in particolare le aree interne ed appenniniche, quindi l’Umbria, l’entroterra laziale e la Toscana meridionale ed interna. Temperature in calo cosi come la quota neve che nel corso del giorno sarà a partire dai 1000-1400m. Venti in rotazione dai quadranti nord-nordovest, deboli o moderati con locali rinforzi lungo le coste, Arcipelago, Maremma e Alto Lazio. Mare da molto mosso a mosso.

Commento del previsore Lazio

Primo rapido peggioramento delle condizioni meteo atteso nella giornata di venerdì, per l’ingresso di un fronte instabile che porterà delle piogge in particolare sulla medio-alta Toscana, Umbria centro-orientale e sulle aree appenniniche laziali (qui con accumuli modesti), altrove nubi irregolari, non mancheranno schiarite, fenomeni assenti od al più deboli. Temperature in aumento. Seguirà un weekend instabile per il transito di una perturbazione più incisiva, che porterà piogge e rovesci localmente a carattere temporalesco, a partire dal tardo pomeriggio di sabato sulla Toscana, ed in serata su Lazio e Umbria (su quest’ultima le precipitazioni risulteranno deboli). Venti in intensificazione dai quadranti meridionali, in netto rinforzo da ovest-sudovest lungo le coste specie toscane. Sabato clima nel complesso più mite, nuovo lieve calo termico nel corso di domenica.

Fonte: 3B Meteo