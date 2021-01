Anzio, strade più sicure, arriva la nuova segnaletica verticale

Anzio – “In questi giorni, per una maggiore sicurezza nella circolazione stradale, sono partiti i lavori per la realizzazione della nuova segnaletica verticale della Città di Anzio. Inoltre, a breve, al centro cittadino, sarà ultimato l’intervento per l’ampliamento dell’isola pedonale e per la parziale riapertura al traffico veicolare, nei giorni feriali, durante la stagione invernale e nei periodi di minore affluenza”.

Lo comunica l’Assessore alla pianificazione del territorio, Gianluca Mazzi, in riferimento ai lavori in corso, coordinati dalla Polizia Locale, per il restyling della segnaletica verticale ed orizzontale, sul territorio comunale.

“Stiamo intervenendo anche sui cartelli imbrattati e danneggiati da atti vandalici, – afferma il Comandante della Polizia Locale, Antonio Arancio – invitiamo tutte le persone al massimo rispetto del decoro urbano. Invitiamo i cittadini a segnalare eventuali anomalie attraverso l’indirizzo di posta elettronica del Comando”.

