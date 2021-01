Ardea, dipendenti de l’Igiene Urbana in sciopero: “Niente stipendio da dicembre”

Ardea – I dipendenti de l’Igiene Urbana danno il via ad un nuovo sciopero. Il coordinatore regionale dell’Igiene Ambientale Sandro Proietti ha scritto al Prefetto di Roma comunicando l’inizio della protesta a causa del “mancato pagamento della mensilità di dicembre, incrementi economici contrattuali ed il mancato ristoro degli arretrati degli assegni del nucleo famigliare regolarmente riconosciuti dall’Inps per alcuni lavoratori”, come si legge nella lettera del Coordinatore.

La Fiadel accusa anche la Società che gestisce i dipendenti: “Sistematicamente non rispetta con regolarità il pagamento delle competenze dei lavoratori”.

Inoltre, la Federazione ha invitato “l’ente appaltante a corrispondere in solido le spettanze dei lavoratori come previsto dalle norme di legge senza nessun riscontro positivo del Comune di Ardea”.

Il Faro online –Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ardea