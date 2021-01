Casati lascia l’Asl di Latina, Coletta: “La riconoscenza della comunità pontina”

Latina – Il Sindaco Damiano Coletta saluta e ringrazia il Direttore Generale della Asl di Latina, Giorgio Casati, che ha terminato il suo incarico presso l’Azienda Sanitaria pontina per andare a ricoprire un nuovo incarico.

“Con il Direttore Generale Casati – dichiara il Sindaco – c’è sempre stato un intenso rapporto di collaborazione e un confronto costante visto anche il mio ruolo di Presidente della Conferenza socio-sanitaria dei Sindaci della Provincia.

In questi anni ho potuto apprezzare tutta la sua competenza e professionalità, qualità che sono emerse nitide anche durante gli ultimi 12 mesi, forse i più difficili, perché segnati da questa terribile pandemia. Ci tengo particolarmente a ringraziare il Direttore Casati per il lavoro svolto al servizio della nostra comunità. Colgo l’occasione per augurargli le migliori fortune per il futuro”.

