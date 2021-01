Consultazioni, Leu: “Pieno e leale sostegno al governo Conte”

Roma – “Abbiamo ribadito pieno e leale sostegno per una ripartenza con un governo presieduto da Giuseppe Conte“. Così il capogruppo di Leu alla Camera, Federico Fornaro, dopo le consultazioni con il presidente della Camera Roberto Fico.

“Non abbiamo posto veti sui nomi. Chiediamo però che anche le altre forze politiche si comportino di conseguenza. Non è accettabile che ci sia una parte che ha diritti e doveri e si muove con responsabilità, e altri che sembrerebbero avere solo diritti alla critica”. “In una coalizione si sta in spirito leale e nella ricerca di soluzioni condivise” sottolinea.

“E’ assolutamente necessaria una legge elettorale di impianto proporzionale” conclude. “Servono anche i correttivi necessari per ridurre la compressione della rappresentanza politica e territoriale, in particolare al Senato“. Nella giornata di oggi, Fico ha incontrato anche il M5S (leggi qui), il Partito Democratico (leggi qui) e la delegazione di Italia Viva guidata da Renzi (leggi qui). (fonte Adnkronos, foto Twitter Camera dei Deputati)