Covid-19 a Fiumicino, Montino: “Contagi in aumento nelle località del nord”

Fiumicino – “Tornano sotto la soglia dei 300 i positivi nel Comune di Fiumicino, più precisamente 287”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. “Con 14 nuovi positivi rispetto a ieri e 35 guariti – spiega – scendono di 21 i contagiati nel nostro territorio. Di questi 147 sono le donne e 140 gli uomini, con un’età media di 41 anni”.

“Dai dati forniti dalla Asl Roma 3 – aggiunge il sindaco – pur confermandosi Isola sacra e Fiumicino le località maggiormente colpite, con il 60% dei contagi, si registra un aumento anche in alcune località al nord del Comune“.

“Ricordo che a partire da lunedì 1 febbraio – conclude – il Lazio tornerà zona gialla. Questo significa che cadranno alcune limitazioni: ad esempio ci si potrà spostare tra Comuni e i bar e i ristoranti potranno essere aperti fino alle 18, l’asporto fino alle 22. Rimane il divieto di spostamento tra le 22 e le 5 se non per motivi di necessità. Invito in ogni caso i cittadini alla massima attenzione per prevenire una nuova diffusione dei contagi”.

