Covid-19 ad Ardea, chiusa fino al 14 febbraio la scuola Virgilio di via Laurentina

Ardea – “È una vera e propria ‘mazzata’ la notizia arrivata questa mattina dalla Asl: la scuola Virgilio di via Laurentina sarà chiusa per Covid fino al 14 febbraio“. Così in una nota il Sindaco di Ardea Mario Savarese.

“Sebbene i dati della terribile infezione – prosegue il primo cittadino – continuino ad evidenziare come ad Ardea il contagio si mantenga tra i valori più bassi della regione (casi in rapporto alla popolazione), è impressionante quanto abbiamo registrato nei mesi autunnali e in questo inizio dell’inverno.

Ha sicuramente un peso importante nella rilevazione dei dati il grandissimo incremento dei campionamenti eseguiti, tuttavia è significativo e preoccupante il numero dei decessi. Ne abbiamo registrato 2 al mese nella prima fase dell’infezione e siamo passati a 7 decessi nella seconda ondata. Fortunatamente il mese di gennaio mostra una tendenza chiara con una sensibile diminuzione dei casi registrati, ma la considerazione che devo fare, con dolore e preoccupazione, è che i nostri cittadini ‘hanno abbassato la guardia’.

Convivere quotidianamente con il Covid – continua il Sindaco – ha portato ad una sorta di pericolosa assuefazione. Ho visto in questi giorni, segnati nel Lazio in arancione, persone a passeggio senza la mascherina, assembramenti davanti alle scuole negli orari d’ingresso e d’uscita dei bambini, nonostante gli orari differenziati, troppe persone simultaneamente presenti nei supermercati; insomma una situazione assai simile a quella della scorsa estate, quando la grande paura sembrava fosse cessata.

Devo esortare i cittadini alla prudenza – conclude Savarese – e chiedere alla Polizia Locale di intensificare i controlli, non per sanzionare, ma per aiutare i cittadini a ricordare il rischio a cui espongono loro stessi ma in particolare i più fragili: i nonni, gli anziani”.

