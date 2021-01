Fermato per un controllo aggredisce una poliziotta: caos al commissariato di Fondi

Fondi – Nella giornata di ieri, venerdì 29 gennaio, la Polizia di Stato del Commissariato di Fondi ha arrestato un 34enne romeno per resistenza, violenza e minacce a Pubblico Ufficiale.

L’uomo, pregiudicato, è stato fermato dagli agenti perché ritenuto responsabile del furto di una bicicletta, ma nel corso del controllo ha assunto un atteggiamento violento e riottoso, al punto tale da indurre gli operanti ad accompagnarlo, non senza faticare, presso gli uffici del Commissariato.

Qui tentava di scagliarsi contro una poliziotta, ma il suo tentativo è stato vanificato dagli altri agenti che sono riusciti a bloccare l’energumeno, nonostante si dibattesse violentemente.

Lo straniero è stato quindi tratto in arresto e, all’esito della prevista udienza di convalida con giudizio direttissimo tenutosi oggi presso il Tribunale, è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione, con sospensione condizionale della pena.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

