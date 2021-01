Fiumicino, domande per la riduzione della Tari entro il 28 febbraio: ecco come fare

Fiumicino – “Così come deliberato dal Consiglio Comunale, durante la seduta di approvazione del bilancio 2021, è possibile presentare la domanda di riduzione della Tassa dei rifiuti entro il 28 febbraio 2021“. Lo dichiara l’assessora al Bilancio Anna Maria Anselmi.

“La domanda di riduzione – spiega l’Assessore – potrà essere presentata da:

– Famiglie residenti con almeno un componente con disabilità grave o non autosufficienza e con un Isee pari o inferiore a euro 15mila euro;

– Famiglie residenti con almeno un componente con disabilità grave o non autosufficienza e con un Isee ricompreso tra gli 15.000,01 e 25.000 euro;

– Nuclei familiari residenti composti esclusivamente da soggetti che alla data di presentazione della domanda hanno compiuto 65 anni con un Isee complessivo pari o inferiore a euro 15.000,00;

– Nuclei familiari residenti composti esclusivamente da soggetti che alla data di presentazione della domanda hanno compiuto 65 anni, con un Isee ricompreso tra 15.000,01 e 29.000,00 euro.

La presentazione delle domande potrà avvenire o attraverso Pec, da inviare al seguente indirizzo: protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it, oppure mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: Comune di Fiumicino – Area Bilancio e PEF – Settore Entrate – piazza Generale C.A. Dalla Chiesa, 78 – 00054 Fiumicino (RM).

Alla domanda (scaricabile dal sito) dovrà essere allegato: Isee 2021 (da richiedere ai Centri di Assistenza fiscale), la fotocopia del documento di identità in corso di validità e, solo per i nuclei familiari residenti con un componente con disabilità grave o non autosufficienza, la documentazione giustificativa della disabilità grave o non autosufficienza (esempio il verbale della Commissione Asl di riconoscimento della invalidità).

“In caso di sussistenza – conclude Anselmi – di più requisiti si potrà comunque presentare una sola domanda, ai fini dell’inserimento in graduatoria e la riduzione ha valore annuale, pertanto quella ottenuta nel 2020 è scaduta il 31 dicembre scorso”.

Per qualunque informazione è possibile contattare:

• l’ufficio Entrate del Comune al numero 06/65210245 – email: servizio.tributi@comune.fiumicino.rm.it;

• la società Fiumicino Tributi S.p.A., sita in Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 10 – Fiumicino (Rm), nei seguenti giorni ed orari:

lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00

martedì – giovedì dalle ore 08.30 alle ore 16.30 (con possibile interruzione a metà giornata per sanificazione)

Numeri di telefono: Centralino 06.65043210 oppure Tassa rifiuti 06.65043253

Alla scadenza del bando sarà stilata una graduatoria in base alle domande pervenute. Della graduatoria sarà dato avviso pubblico con pubblicazione sull’Albo pretorio on-line del comune di Fiumicino (www.comune.fiumicino.rm.it alla voce “Avviso pubblico”). Ai richiedenti non sarà inviata altra comunicazione scritta.

