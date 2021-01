Francesco ai catechisti: “Non perdete l’entusiasmo, puntate in alto: il Papa vi sostiene”

Città del Vaticano – “Cari catechisti, vi chiedo di non perdere entusiasmo. Come gli artigiani, anche voi siete chiamati a plasmare l’annuncio con creatività. Non cedete allo scoraggiamento e allo sconforto. Puntate sempre in alto, sostenuti dalla misericordia del Padre. Il Papa v’incoraggia e vi sostiene“. Così Papa Francesco, in un chirografo, si rivolge a tutti i catechisti del mondo, incoraggiandoli a proseguire nella loro missione.

