Il vaccino anti-Covid di AstraZeneca agli under 55: c’è l’ok dell’Aifa

Roma – L’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha approvato il vaccino anti-Covid di AstraZeneca con la raccomandazione per l’utilizzo preferenziale dai 18 ai 55 anni. Il nome di questo vaccino, come sempre nelle fasi di sperimentazione, è impronunciabile: ChAdOx1 nCoV-19. Ma al di là di questo, il frutto del lavoro messo a punto nei laboratori dello Jenner Institute dell’Università di Oxford, in collaborazione con l’Oxford Vaccine Group, e con il rilevante contributo tutto italiano della Irbm di Pomezia, è una delle speranze più concrete per debellare il coronavirus.

Dopo il mezzo pasticcio dello studio clinico di fase III che “per errore” ha scoperto un’efficacia maggiore con una dose e mezza anziché due dosi, e lo stop alla somministrazione per gli over 65 in Germania (troppo pochi i dati su questa fascia di età), il vaccino già in distribuzione da inizio gennaio in Gran Bretagna sbarca anche nell’Unione Europea con il via libera dell’Ema. Ogni Paese è chiamato a dare il proprio ok per l’impiego tra i suoi confini, ed oggi ecco quello italiano.

Zuccalà: “Un passo avanti importante”

“Il regolatore dell’Unione ha deciso di dare l’ok al composto per tutte le fasce di età al di sopra dei 18 anni, dunque anche per gli over 55”. Così in una nota il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà.

Un passo avanti importante nella giusta direzione – ha commentato il primo cittadino -. L’emergenza sanitaria è ancora in corso, ma sapere di avere un altro vaccino a disposizione renderà più rapida ed efficace l’azione di contrasto all’epidemia. Ringraziamo l’a.d. e presidente Piero Di Lorenzo e l’Irbm tutta per il loro costante impegno a servizio della comunità scientifica”.

