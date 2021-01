Luna Rossa in finale di Prada Cup: a bordo Romano Battisti, Nicholas Brezzi Villi e Emanuele Liuzzi

Roma – Impresa di Luna Rossa, l’imbarcazione in lizza per l’America’s Cup con a bordo gli ex azzurri Italremo Romano Battisti, Nicholas Brezzi Villi e Emanuele Liuzzi.

L’equipaggio italiano nelle acque di Auckland, in Nuova Zelanda, ha strappato il pass per la finale della Prada Cup – l’anticamera dell’America’s Cup – battendo nettamente gli statunitensi di American Magic.

Adesso Battisti, Brezzi Villi, Liuzzi e compagni sono attesi al varco della finale della Prada Cup dai britannici di Ineos Team UK, al meglio delle 13 regate. Chi tra Luna Rossa e Ineos Team UK conquisterà per primo sette vittorie nella serie approderà alla fase finale dell’edizione numero 36 dell’America’s Cup, dove saranno attesi dai Kiwi di Emirates Team New Zealand.

(canottaggio.org)