Messa della Candelora con Papa Francesco: orario e dove vederla in diretta Tv e streaming

Città del Vaticano – Come da tradizione, Papa Francesco celebrerà nel pomeriggio del 2 febbraio 2021, la Santa Messa in occasione della Giornata Mondiale della Vita Consacrata, con i membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica, celebrazione che coincide con la festa della “Presentazione al Tempio di Gesù Bambino”, detta anche Candelora.

Il rito, a differenza degli anni scorsi, si celebrerà sì nella basilica di San Pietro ma all’Altare della Cattedra e non sotto al baldacchino del Bernini. A causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, alla celebrazioni saranno presenti solo un centinaio di persone. La Santa Messa sarà comunque trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook di Vatican News (clicca qui) e sul canale YouTube (leggi qui) di Vatican Media a partire dalle ore 17.20. Al momento non è prevista alcuna diretta televisiva.

(Il Faro online) Foto © Vatican Media – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticano

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie sul Papa e Vaticano