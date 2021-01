Roma, 57 persone a cena in un ristorante: tutti multati e locale chiuso per 5 giorni

Roma – Ieri sera, intorno alle ore 21.50, gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in via Portuense dove era stata segnalata la presenza di numerose persone all’interno di un ristorante.

Sul posto, è stata riscontrata l’effettiva presenza di 57 persone, tutte identificate. Nei confronti delle stesse si è provveduto a notificare la prevista sanzione amministrativa. Per il titolare è stata disposta la chiusura dell’esercizio per 5 giorni per inosservanza alla normativa vigente relativa alle disposizioni anticovid.

Ulteriore provvedimento sarà notificato allo stesso per l’accertata presenza nel locale, di un dipendente senza regolare contratto di lavoro e per l’impianto di videosorveglianza non a norma.

