Roma, esplode la rabbia degli studenti: occupato il liceo Albertelli

Roma – Gli studenti del liceo classico Pilo Albertelli, hanno occupato la propria scuola per protestare contro la situazione disastrosa in cui versa l’istruzione pubblica italiana. E’ quanto accaduto ieri, 29 gennaio 2021, dopo una mattinata di lotta per far sentire la propria voce.

Il Pilo Albertelli, uno dei più antichi licei della Capitale, non è il primo in protesta. La scorsa settimana, infatti, è stato occupato, fino a ieri. anche il liceo Kant nel quartiere di Tor Pignattara.

Gli studenti stanno protestando contro il Governo, per la mancanza di sicurezza e per il rispetto dei loro diritti. “La rabbia degli studenti esplode ed è impossibile fermarla – si legge in un post pubblicato dagli studenti dell’Albertelli su Instagram -. Tutta la nostra solidarietà agli studenti”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo