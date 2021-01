Tarquinia, nuove nomine del Sindaco: Marzioli per l’ambiente e Zacchei per la scuola

Tarquinia – Si è svolta ieri, 29 gennaio 2021, alle ore 17:00 la riunione di maggioranza in cui il sindaco Alessandro Giulivi ha nominato il nuovo Assessore del comune di Tarquinia, e ristabilito dunque le quote rosa all’interno della giunta.

Dopo la prematura scomparsa dell’Assessore Ada Iacobini avvenuta il 4 dicembre, delegata ai servizi sociali ed alla pubblica istruzione, l’Amministrazione comunale a fronte di una serie di riflessioni interne ha convenuto creare un nuovo assessorato che nasce per la prima volta nella storia del comune di Tarquinia un proprio Assessore e un proprio settore di propria competenza.

Alla riunione Marzia Marzioli ha ringraziato il Sindaco e condiviso con i consiglieri e gli assessori alcuni punti salienti di quello che sarà il suo percorso amministrativo:

“Ringrazio il Sindaco – ha dichiarato – per la scelta coraggiosa di fornire alla città di Tarquinia un Assessorato dedicato esclusivamente all’ambiente quale prezioso strumento di tutela ai cittadini e di valorizzazione di tutto il patrimonio ambientale. Il nostro territorio è stato e purtroppo continua ad essere oggetto di predazioni ambientali ed i danni enormi, sia all’immagine sia al patrimonio stesso, che ne conseguono costituiscono per la cittadina una dura realtà che siamo fortemente intenzionati a cambiare”.

“Il lavoro che ci aspetta – sottolinea Marzioli – è notevole e le vertenze da affrontare saranno spinose ma è per me fondamentale ribadire che la forza di volontà e il coraggio non mancheranno mai, sia per il profondo senso di appartenenza che riservo per questo territorio, così ricco di risorse e beni da valorizzare, sia per dovere verso i nostri figli ai quali, con ogni speranza, cerchiamo ogni giorno di lasciare un posto migliore in cui vivere. Ed in questo senso un particolare ringraziamento va al Sindaco, il quale, nell’avermi onorato di questo compito, ha offerto alla nostra città di Tarquinia la strada verso un futuro più consapevole e rispettoso dell’ambiente”.

“Marzia Marzioli, Tarquiniese, imprenditrice, – ha dichiarato il sindaco Giulivi – operatore turistico balneare, è attivista da decenni nei movimenti ambientalisti, ha da sempre lottato per le battaglie in difesa del nostro territorio e la scelta di nominarla Assessore nasce proprio a fronte di quello che questa Amministrazione ha sempre sostenuto fin dall’inizio ed è in linea con le attuali politiche che stiamo mettendo in atto.

Riteniamo fondamentale e imprescindibile oggi avere una persona di riferimento che possa contrastare tecnicamente insieme agli uffici competenti e con potere esecutivo le decisioni spesso scellerate che vengono prese sul nostro territorio, e ancor più crediamo che le competenze di Marzia in materia ambientale ed ecologico possano essere di aiuto all’attuazione del nostro programma elettorale che i cittadini sanno essere stato incentrato sulla difesa, la valorizzazione e la tutela del territorio e su uno sviluppo ecosostenibile. Le sfide che ci aspettano sono molte e difficili ma so che con lei avremo un valore aggiunto e la giusta energia per proseguire con più competenza verso i nostri obiettivi”.

“Nella stessa giornata – ha spiegato il Sindaco – ho annunciato alla maggioranza che la scuola da questo momento in poi sarà seguita dal consigliere Zacchei, che resterà in consiglio comunale ma che si occuperà in prima persona di monitorare più da vicino gli ambiti relativi all’istruzione. Tutti sappiamo quanto in questo momento sia importante che la scuola abbia un referente istituzionale con cui dialogare e sono certo che Betsi Zacchei saprà ricoprire questo impegno nel migliore dei modi”.

“La delega ai servizi sociali – conclude Giulivi – rimarrà in capo a me che per il momento intendo affrontare la materia in prima persona con il settore competente. Se per molti questo può sembrare un nuovo percorso amministrativo, per l’Amministrazione Giulivi questo è un rafforzare ciò che di fatto questa amministrazione ha sempre messo in atto, sensibile alle battaglie e ai temi ambientali, attenta ai bisogni e alle esigenze dei cittadini”.

