A spasso per le vie di Fiumicino con la cocaina in tasca: arrestato pusher

Fiumicino – Stava percorrendo via del Faro in direzione passo della Sentinella, soffermandosi in maniera furtiva in zone note come aree di spaccio ma non sapeva di essere seguito dagli agenti della Polizia di Stato.

L’uomo, un 30enne romano, sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di 11,3 grammi di cocaina e dalla perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti e sequestrati 3,8 grammi di cocaina oltre ad un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

