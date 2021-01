Cotral in anticipo, il Comitato Pendolari Maccarese protesta

Fiumicino – Il Comitato Pendolari Maccarese – Palidoro protesta contro il mancato rispetto degli orari dei pullman della linea Roma Cornelia – Aeroporto che giungono nelle fermate di Maccarese e Fregene sovente in anticipo, in ambedue le direzioni, facendo sì che molti utenti perdano la corsa e si vedano costretti ad attendere la successiva, anche un’ora e mezzo dopo.

Ieri l’ennesima segnalazione: la corsa diretta a Roma che doveva transitare alla fermata di Via della Corona Australe alle 13.45 aveva 13 minuti di anticipo e gli utenti cui non è bastato arrivare “qualche minuto prima alla fermata”, come dalle pittoresche indicazioni dell’azienda, ma hanno dovuto aspettare la corsa successiva, prevista in orario appunto dopo un’ora e mezza.

“L’imprevedibilità dei transiti (una volta in orario, una volta in anticipo di qualche minuto, una volta di oltre un quarto d’ora), rende del tutto inaffidabile per gli utenti del nostro territorio la linea” affermano al Comitato: “essi devono o perdere ore di vita o rassegnarsi all’automobile, o sperare, quando possibile, in altri mezzi, il che sia per chi ha comprato un biglietto sia per ha un abbonamento è una doppia beffa.

Abbiamo plaudito a Cotral quando ha finalmente accolto la nostra richiesta di deviare la linea per il piazzale della stazione, ma questa irregolarità degli orari vanifica qualsiasi studio di coincidenze. Abbiamo segnalato in ogni modo (direttamente, tramite la delegata del Sindaco Sandra Felici, tramite l’Osservatorio Regionale sui Trasporti) la situazione, ci era stato garantito che nello scorso autunno sarebbe entrato in vigore un sistema aziendale di monitoraggio più capillare, ed invece nulla è successo.

E’ questa una trascuratezza nei confronti dei cittadini che non abbiamo mai riscontrato in nessun’altra parte d’Europa. Gli orari vanno controllati e se necessario modificati e differenziati a seconda dei giorni e delle fasce orarie; e in caso di anticipo i mezzi si devono fermare per consentire l’utilizzo anche a chi sale a fermate intermedie”.

Tra le segnalazioni ricevute, il comitato ricorda quella di un cittadino di Focene che lamentava che la prima corsa non gli consentisse di prendere la coincidenza col treno a Maccarese: “contattammo la Regione e ci dissero che quella corsa è solitamente in anticipo e quindi in genere avrebbe fatto in tempo a salire sul treno: questo ovviamente non poteva bastare all’utente che tornò ad utilizzare l’automobile”.

Oppure quella volta che una coppia di Maccarese aveva accompagnato alla fermata degli ospiti diretti all’aeroporto, coi quali, essendo arrivati con un quarto d’ora di anticipo, si fermarono a chiacchierare: l’autobus passò dopo un minuto senza minimamente rallentare alla fermata, loro non fecero in tempo a segnalare e, cestinati i quattro biglietti acquistati in anticipo, i nostri concittadini dovettero accompagnarli con due macchine all’aerostazione.

“Cotral ha meritevolmente risanato i bilanci e migliorato la flotta, ma questo non è sufficiente per dare un servizio affidabile” chiosano al Comitato “speriamo che il doversi ora occupare anche di ferrovia insegni ad essere più rispettosi degli orari anche per il servizio su gomma”