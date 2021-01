Dal 2 febbraio riapre al pubblico il parco archeologico di Ostia antica

Ostia – Con il ritorno del Lazio in zona gialla da martedì 2 febbraio riapre alle visite del pubblico l’area archeologica di Ostia Antica. L’orario di visita, fino al 28 febbraio, sarà 8.30-16.30 con ultimo ingresso alle 15.30.

L’area archeologica di Ostia antica osserva le disposizioni governative per le zone gialle: pertanto resterà chiusa il sabato e la domenica. Dalla settimana successiva, l’apertura sarà dal lunedì al venerdì al fine di compensare, almeno parzialmente, i due giorni di chiusura obbligata nelle giornate di sabato e domenica. L’orario giornaliero segue i normali orari consultabili alla pagina Orari e tariffe del loro sito internet.

Con la riapertura al pubblico il Museo Ostiense resta chiuso. La chiusura – si apprende – è solo in parte legata all’emergenza Covid: il Museo infatti ha sale di piccole dimensioni e non ha finestre che possano consentire un ricambio d’aria; ma la vera motivazione è che a brevissimo inizieranno i lavori di ristrutturazione dell’edificio con conseguente riallestimento delle opere nelle sue sale. Le visite alle Case Decorate sono sospese fino al perdurare dell’emergenza Covid. I visitatori in gruppo, così come i visitatori singoli, dovranno assolutamente attenersi al divieto di assembramento.

È consentita – è reso noto – la visita di gruppi organizzati accompagnate da guide turistiche a condizione che esse assicurino il distanziamento sociale e una modalità di visita ordinata fin dall’ingresso al Parco, evitando comunque ogni forma di assembramento. È consentito l’accesso di gruppi fino a 10 persone più guida senza l’uso di dispositivi particolari e fino a 25 persone più guida con uso di dispositivi audio (sistema integrato microfono-auricolari). Durante la visita dell’area archeologica e degli ambienti coperti presenti all’interno di essa dovranno essere rispettate tutte le norme sopraindicate. (fonte Ansa)

