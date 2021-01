Fiumicino, contagi in lieve calo: 279 i positivi al Covid

Fiumicino – “Sono appena arrivati i dati della Asl Rm3 aggiornati ad oggi e il numero totale delle persone positive tra i residenti a Fiumicino è pari a 279″. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“L’ultimo report ci dice che sono 12 i nuovi positivi rispetto a ieri, mentre 20 sono le persone guarite – prosegue il sindaco -. Ferma a 41 anni l’età media dei contagiati, mentre il rapporto con la popolazione è pari a 0.34″.

“Si conferma la percentuale che riguarda Isola Sacra e Fiumicino – prosegue Montino – dove si trovano il 60% delle persone che hanno contratto il virus“.

“Ricordo a tutte e tutti che da domani anche Fiumicino è in zona gialla, come tutta la Regione – conclude il sindaco -. Non è un “liberi tutti”. Bisogna fare la massima attenzione per non sprecare i sacrifici fatti finora e non rischiare di tornare in fascia arancione. Quindi è necessario rispettare le regole che conosciamo: evitare assembramenti, usare la mascherina e igienizzare spesso le mani. Un appello agli esercenti che da domani potranno, finalmente, riaprire le loro attività e a tutte le attività in generale: siate scrupolosi nel rispetto delle prescrizioni specialmente all’interno dei vostri locali, nel distanziamento dei tavoli e dei posti a sedere. Lavoriamo tutti insieme per non fare risalire i contagi, mentre va avanti la campagna vaccinale che nei prossimi giorni, con l’arrivo delle nuove dosi, subirà un’accelerazione importante”.