Nettuno, il Sindaco: “Cittadinanza benemerita a Enrico Conte, deportato nei lager nazisti”

Nettuno – E’ stato ricevuto dal Sindaco Alessandro Coppola Carlo Conte, ex primo cittadino di Nettuno, figlio di Enrico Conte insignito Medaglia d’onore ai cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti 1943-1945.

Si tratta di una decorazione destinata ad onorare tutti i cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti durante la seconda guerra mondiale, tra il 1943 ed il 1945, con riferimento sia agli Internati Militari Italiani che ai civili.

“Nell’apprendere la notizia di questo riconoscimento – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – Ho voluto ricevere personalmente Carlo Conte per esprimergli il mio affetto e la mia vicinanza. Suo padre ha patito sofferenze indicibili che lo hanno segnato per tutto il resto della sua vita. In sua memoria è mia intenzione proporre immediatamente la cittadinanza benemerita del Comune di Nettuno a Enrico Conte”.

