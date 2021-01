Ostia, bimbi intossicati a mensa, riapre l’asilo nido “Coralli”

Ostia – Riaprirà domani 1 febbraio 2020 l’asilo nido comunale “Coralli” di Ostia che nei giorni scorsi era finito sotto i riflettori della cronaca e della politica per il caso dei 22 bambini rimasti intossicati dopo aver mangiato alla mensa scolastica

A stabilire la riapertura, in “via cautelativa” e “salvo altre disposizioni dell’Autorità Sanitaria competente”, la Determinazione Dirigenziale n. 170 del 28.01.2021 emanata dal X Municipio.

Nel documento in questione si premette che “è attribuito al Municipio la competenza degli adempimenti deliberativi e gestionali relativi al funzionamento dei Nidi” e che “sono intervenuti presso il nido “Coralli” i Carabinieri i quali hanno coinvolto la Asl Rm3 compente sul territorio, la quale ha proceduto ad effettuare i campioni sul cibo somministrato ai bambini frequentati le Sezioni Medi e Grandi”

L’asilo quindi è stato chiuso il 25 gennaio scorso “in via cautelare in attesa di esito delle analisi sui campioni prelevati dalla Asl”. Ora il Direttore dell’Ufficio competente ha deciso la riapertura del nido per la giornata del 01 febbraio 2021 e “si riserva con successivo di atto, qualora si verificassero ulteriori elementi ostativi, di posticipare la ripresa delle attività educative”.

Determinazione dirigenziale riapertura dell’asilo nido “Coralli”

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo