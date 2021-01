Ostia, Vocaturo: “Ormai il mercato di via Desiderato Pietri è solo degrado ambientale”

Ostia – “Bisogna avere il coraggio di dire la verità riguardo il mercato di Ostia Lido di via Desiderato Pietri. Una volta quel mercato era una grande innovazione e un punto di ritrovo dei cittadini del quartiere di Stella Polare. Con il passare degli anni sono cambiati i lavoratori che gestiscono i banchi, sono cambiate le modalità di decoro urbano e ad oggi, anno 2021, i residenti del quartiere si trovano situazioni di degrado ogni volta che si svolge il mercato nei giorni attuali di lunedì e venerdì”. A parlare è Flavio Vocaturo, esponente del circolo Pd Ama.

“Per due volte alla settimana – spiega Vocaturo -, dopo il mercato, i cittadini si ritrovano la strada chiusa fino al pomeriggio inoltrato, rifiuti sparsi su tutta la via di Desiderato Pietri con il richiamo a topi e blatte portatori di infezioni e il costo di ditte che puliscono la via. Una ditta per il cartone, una ditta per l’organico, una ditta per la plastica e Ama che fa la spazzatura finale della via. Un mercato così è totalmente anti-decoro urbano e la spesa per il servizio pubblico è più dell’impresa, considerando tutti i disagi che il mercato gestito in questo modo lascia”.

“Serve una presa di posizione da parte del X Municipio ed avere il coraggio di cambiare, ascoltando i residenti che non ne possono più di vivere questa situazione che va avanti ormai da anni”, conclude.

