Parco giochi di via Maiori: “Bene l’intervento, ma ancora una volta si scavallano le commissioni”

Fiumicino – “Apprendiamo con soddisfazione che finalmente il parco giochi di via Maiori a Fregene sta ottenendo la riqualificazione e la messa in sicurezza che merita (leggi qui). Era ora che l’Amministrazione si svegliasse da un torpore, durato molti anni, che le impediva di vedere le condizioni di degrado in cui versano molti parchi ed aree verdi del nostro territorio”. Così, in una nota stampa, il centrodestra e le liste civiche collegate.

“Peccato – prosegue la nota – che questo sia accaduto dopo un emendamento presentato da tutto il centrodestra e dalle liste civiche collegate. E’ giusto che chi governa si prenda i meriti sulla realizzazione delle opere. Ma rimane scorretto non riconoscere che, queste stesse opere, si siano potute realizzare solo grazie alle proposte ed ai suggerimenti dell’opposizione.

Sta diventando un dato di fatto che, ogni volta che proponiamo un provvedimento in Consiglio, la discussione della tematica viene rimandata alla Commissione, ma, quando a chiederla è l’opposizione, ci viene negata perché non serve.

Ma se il problema proposto viene poi affrontato direttamente dalla giunta o dal singolo consigliere, come Zorzi nel caso di Fregene, a cosa servono le commissioni? Agendo in questo modo, ci si priva dell’unico strumento di controllo e di indirizzo politico che abbiamo a disposizione: le Commissioni consiliari.

Ovviamente ringraziamo tutti gli operatori che si sono attivati per ridare decoro al parco giochi di via Maiori, ma allo stesso tempo ricordiamo all’Amministrazione che, in passato, sono arrivate altre richieste di donazione e adozione, da Comitati ed Associazioni, proprio per abbellire quel parco ma, caso strano, nessuno ha risposto”.

