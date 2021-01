“Raccontiamoci”, parte il ciclo di incontri social del Pd di Pomezia: ecco di cosa si tratta

Pomezia – Si chiama ‘Raccontiamoci’ ed è la nuova iniziativa del Partito Democratico di Pomezia. Un appuntamento online che si terrà ogni primo lunedì del mese alle 21 sulla pagina Facebook del Pd locale con i consiglieri comunali Stefano Mengozzi e Paolo Zanin e la commissaria Michela Califano.

“Un format semplice, veloce, snello – spiega Michela Califano -. Un modo per raccontare ciò che avviene in Comune, per fare il punto e tornare a dialogare anche se ancora in remoto causa Covid. Oggi è sempre più difficile essere informati di ciò che avviene nelle sedi istituzionali. Noi invece apriremo le porte della casa comunale ma anche della Regione Lazio, di cui io sono consigliera, per discutere, parlare, confrontarsi”.

Il primo appuntamento è previsto per lunedì 1 febbraio alle 21 sulla pagina Facebook ‘Partito Democratico Pomezia’.

