Sanremo 2021, esplode il “caso Fedez”: il rapper finisce nel mirino della Rai

Roma – Fedez ‘sotto inchiesta’ verso Sanremo 2021. La Rai e la direzione artistica di Sanremo si sono attivati per le verifiche sul caso Fedez e si riservano di procedere nei prossimi giorni perché le canzoni in gara al Festival, in base al regolamento della kermesse, devono essere inedite. Fedez, infatti, ha postato su Instagram un breve video, poi tolto, in cui si sente un frammento della canzone ‘Chiamami per nome’, che dovrebbe cantare al Festival in coppia con Francesca Michielin, in cui si vede sullo sfondo, mentre balla, la moglie Chiara Ferragni. (fonte Adnkronos)