Terracina, cittadini infuriati: “Attacchi personali durante il consiglio comunale”

Terracina – Un gruppo di cittadini di Terracina ha voluto scrivere una lettera critica nei confronti dell’amministrazione comunale e del comportamento tenuto nel corso dell’ultimo Consiglio comunale in particolar modo per un presunto attacco personale rivolto a una cittadina, presidente di un’associazione.

Una nota a margine della quale gli scriventi invitano le istituzioni “al rispetto delle associazioni ed al ripristino immediato della democrazia”.

La lettera:

“Siamo un gruppo di cittadini che attraverso questo comunicato, vogliono far sentire la propria voce, dopo aver ascoltato intimidazioni da un esponente di maggioranza, durante il consiglio comunale del 25 gennaio scorso.

Veniamo ai fatti: il consiglio comunale del 25 gennaio, visibile su Youtube sul canale del Comune, avrebbe dovuto chiarire la questione proinfantia, il sequestro e relativa indagine della Procura.

Dopo un’anteprima dedicata ad articoli e codici, argomento prettamente tecnico, l’attenzione è stata concentrata su un attacco personale, preciso, verso una nostra concittadina, presidente di un’associazione, persona impegnata a far rispettare le regole su un territorio già difficile per la presenza di infiltrazioni mafiose.

L’attacco è stato completo, ha svelato il luogo di residenza, le abitudini della stessa con violazione della sua privacy e ha intimidito in tutti i modi la nostra concittadina, esponendola a gravi rischi.

Questo è inaccettabile, non si può far passare il messaggio che è meglio non immischiarsi in ‘certi affari’, altrimenti le ritorsioni sono inevitabili.

Sempre nel corso del Consiglio comunale, alcuni partiti sono stati ‘dileggiati’, Pd, M5S ed Europa verde, tra l’altro M5S ed Europa Verde senza avere la possibilità di replica in quanto non hanno rappresentanza in Consiglio.

Nel caso di Europa verde, si è mancato di rispetto ai 1000 cittadini che hanno creduto nel progetto del partito, dando la loro fiducia con un voto libero, disinteressato, consapevoli che legalità e giustizia ambientale sono valori imprescindibili, da perseguire senza indugio.

Tutti questi attacchi si sono palesati di fronte a tutta l’assise, senza che nessuno dei presenti abbia in qualche modo interrotto il fiume in piena.

Rivendichiamo il diritto di critica, rivendichiamo la democrazia attraverso la quale una società esprime se stessa, interessandosi a tutte le questioni che riguardano il territorio di appartenenza.

Con questo comunicato, invitiamo l’amministrazione di Terracina, al rispetto delle proprie cariche istituzionali, al rispetto dei cittadini, al rispetto delle associazioni ed al ripristino immediato della democrazia, poiché troppe volte è stata inficiata da attacchi personali.

Firmato: un gruppo di cittadini democratici che si appellano al ritorno della democrazia”.

