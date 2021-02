Axa, stanziati 650mila euro per ristrutturare la scuola media Alessandro Magno

Ostia – Ben 650mila euro per ristrutturare l’istituto comprensivo Alessandro Magno di via Stesicoro 115, in zona Axa. E’ quanto stanziato dal Municipio X per garantire le condizioni di sicurezza dell’edificio.

L’appalto, si legge nella determina, verrà affidato ad un unica impresa, così da “armonizzare e coordinare al meglio le azioni, garantendone l’efficienza e l’efficacia complessiva”. A dirigere i lavori sarà l’istruttore geometra tipografo Andrea Longo.

Una buona notizia per i tanti studenti della zona, che potranno finalmente usufruire di una struttura nuova e sicura.

