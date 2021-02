Civitavecchia, il M5S: “Dopo due mesi la Marina è ancora al buio”

Civitavecchia – “A due mesi dalla nostra segnalazione, la luce alla Marina sembra un lontano miraggio“. A denunciarlo è il Movimento 5 Stelle di Civitavecchia.

“Il Sindaco che passava i primi mesi del suo mandato ad azionare gli interruttori, convinto che bastasse così poco a risolvere i problemi, forse non si è accorto che la Marina è ancora al buio – continuano -. Lampioni spenti e bagni pubblici chiusi: è bastato veramente poco per dimostrare con i fatti alla cittadinanza quanto quelle azioni fossero illusorie”.

“Rinnoviamo l’invito al primo cittadino: dimostri di saper fare il Sindaco, pianifichi una soluzione strutturale al problema di concerto con l’ufficio lavori pubblici. Di sindaci che alzano gli interruttori per accendere due lampioni che si spengono tre giorni dopo, proprio non ne abbiamo bisogno”, concludono dal M5S.

