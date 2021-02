Civitavecchia, la Polizia soccorre due minorenni ubriachi: ricoverati al San Paolo

Civitavecchia – Anche durante l’ultimo weekend “arancione” sono proseguiti i controlli al fine di verificare il rispetto e l’attuazione delle norme emanate dal Dpcm. Gli agenti del Commissariato di Civitavecchia, infatti, hanno sviluppato un mirato servizio volto a verificare il rispetto delle regole sul divieto di assembramento e l’uso corretto delle mascherine da parte dei cittadini.

Due minori sono stati segnalati e soccorsi dal 118 perché trovati in stato di ebbrezza e accompagnati presso il nosocomio San Paolo di Civitavecchia per le cure. A causa del loro stato alterato, al momento non è stato possibile chiarire le modalità di acquisto e assunzione degli alcolici. Una volta dimessi, i ragazzi sono stati riaffidati ai propri tutori.

Inoltre, durante l’attività di controllo, è stata denunciata in stato di libertà una donna che si è resa responsabile di lesioni a carico di una minore nell’ambito di una lite per futili motivi.

