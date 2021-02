“Come si dice quando”…arriva il libro dei neologismi di Carlo Alberto D’Alatri

Lo scaffale dei libri – E’ in uscita del libro “Come si dice quando… – i neologismi di Carlo Alberto D’Alatri”, dell’autore romano Carlo Alberto D’Alatri, pubblicato da Edizioni Pragmata. Si tratta di un’opera intelligente e divertente di critica sociale, che attraverso una raccolta di neologismi descrive la vita contemporanea demistificandola da vizi o virtù attraverso una narrazione ironica e parodistica dei tanti episodi descritti nei lemmi delle oltre 150 voci.

Abstract

Bizzarro dizionario da leggere in modo casuale che in forma ironica racchiude comportamenti, abitudini, vizi e mode della nostra società, portando il lettore a ritrovarsi e sorprendersi in un esilarante confronto critico con il prossimo.

Chi è Carlo Alberto D’Alatri?

Autore, compositore, umorista, performer, Carlo Alberto D’Alatri scrive e si esibisce per i più noti esponenti della comicità italiana. È stato direttore artistico e fondatore nel 1989, insieme a Raffaele Polese e Massimo Guelfi, dell’Acquofono Club, tempio per oltre vent’anni del cabaret capitolino. Dal 2006 collabora alla trasmissione 610 di Greg&Lillo su Rai Radio2 con la sua rubrica I neologismi di Carlo D’Alatri. E’ autore dell’opera umoristica Come si dice quando… i neologismi di Carlo Alberto D’Alatri (Pragmata, 2020).

Il Faro Online – Clicca qui per leggere tutte le notizie dello Scaffale dei libri