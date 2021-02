Eleonora Giorgi a caccia del pass olimpico: “Voglio confermarmi tra le migliori al mondo”

Eleonora si è appena portata a casa il titolo italiano. Al Porto Turistico di Ostia, domenica 23 gennaio, l’atleta delle Fiamme Azzurre è salita sul primo gradino del podio nella ‘Road to Tokyo’. Un successo importante che ha aperto il suo anno olimpico (leggi qui).

E’ a caccia del pass il bronzo mondiale a Doha della 50 chilometri di marcia (leggi qui). Una gara stancante quella, al limite delle energie a causa del grande caldo sofferto. Ma la campionessa vincitrice della Coppa Europa nella primavera del 2019 (leggi qui) è andata fino in fondo. E vuole i Giochi di Tokyo, come tutti i suoi colleghi di casacca azzurra: “E’ il sogno di tutti partecipare”. Lo dice Eleonora su Facebook. Sulla pagina ufficiale delle Fiamme Azzurre la Giorgi svela il suo pensiero sulla competizione a Cinque Cerchi. La paura che aleggia, nonostante le rassicurazioni del Cio e del Comitato Organizzatore giapponese, è quella della cancellazione. Il Covid ancora esiste e il vaccino è l’unico rimedio. Si parla di immunizzare gli atleti di tutti i Paesi partecipanti e alcuni di questi, tra cui Israele e Bulgaria, lo stanno facendo.

Malagò ha lasciato la scelta al Governo (leggi qui) e l’Italia Team attende. Ci sarà anche il Tricolore del cuore a Tokyo. Il provvedimento governativo ha salvato il Coni dalle sanzioni del Cio (leggi qui). Tutto a posto allora, per questo aspetto. E l’unica cosa da fare è continuare a marciare: “Spero si tengano le Olimpiadi – prosegue Eleonora – sarebbe un bel messaggio di speranza”. E i Giochi in Giappone sarebbero i terzi per la primatista europea in carica dei 50 km: “Il mio obiettivo è confermarmi tra le migliori al mondo”. La detentrice di diversi primati personali aspetta la gara della vita per staccare il biglietto olimpico: appuntamento agli Europei Indoor.

“Spero che le Olimpiadi si possano tenere nonostante tutto. Sarebbe un bel messaggio di speranza, significherebbe che il mondo ce la sta facendo. Tokyo sarebbe la mia terza olimpiade dopo Londra 2012 e Rio 2016. Partecipare è il sogno di tutti gli atleti. Il mio obiettivo è riuscire a confermarmi tra le migliori marciatrici al mondo”.

