Il grido del Papa: “Ogni violenza sulla donna è segno del degrado dell’intera umanità”

Città del Vaticano – “Preghiamo per le donne vittime di violenza, perché vengano protette dalla società e perché le loro sofferenze siano prese in considerazione e ascoltate da tutti”. Lo afferma Papa Francesco nel video con le sue intenzioni di preghiera per il mese di febbraio, che dedica proprio alle donne.

“Oggi continuano a esserci donne che subiscono violenza. Violenza psicologica, violenza verbale, violenza fisica, violenza sessuale – dice il Pontefice -. È impressionante il numero di donne colpite, offese, violate. Le varie forme di maltrattamento che subiscono molte donne sono una vigliaccheria e un degrado per tutta l’umanità. Per gli uomini e per tutta l’umanità”.

“Le testimonianze delle vittime che hanno il coraggio di rompere il silenzio sono un grido di richiesta di aiuto che non possiamo ignorare. Non possiamo guardare dall’altra parte“, dice ancora Bergoglio, in spagnolo, nel video «Per le donne vittime di violenza”, diffuso anche sui social dalla Rete mondiale di preghiera del Papa.

(Il Faro online) Foto © Vatican Media

