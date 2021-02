Inseguimento da film a Centro Giano, meccanico “infedele” braccato dalla Polizia

Ostia – Stava tornando a casa a bordo dell’auto di una cliente senza autorizzazione quando si è imbattuto in una pattuglia della Polizia di Stato. E’ successo nella zona di Centro Giano, nel X Municipio, dove un meccanico 35enne si è sottratto all’alt dei poliziotti e ha dato vita ad un vero e proprio inseguimento, poi culminato col suo arresto.

L’uomo era stato notato dagli uomini del X Distretto Lido, diretto da Antonino Mendolia (leggi qui), mentre viaggiava a bordo della vettura (affidatagli da una cliente) a tarda notte, oltre l’orario di coprifuoco. Il 35enne, però, si è sottratto al controllo e ha iniziato una fuga in auto terminata in via del Casaletto di Giano, dove l’uomo ha abbandonato il veicolo ed ha provato a scappare a piedi in un terreno nelle vicinanze.

Dopo un’accesa colluttazione, gli uomini della Polizia di Stato sono riusciti a bloccarlo e ad arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Il 35enne è stato anche sanzionato per aver violato il coprifuoco senza comprovati motivi di necessità. L’arrestato e gli agenti si sono recati in ospedale per le lesioni riportate.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio