Italia quasi tutta in zona gialla ma Speranza avverte: “Non significa scampato pericolo”

Roma – “Zona gialla non significa scampato pericolo. Serve ancora la massima prudenza se non vogliamo tornare indietro rispetto ai passi avanti delle ultime settimane”. Lo ha dichiarato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, entrando al Ministero.

Lazio, ma anche Lombardia e Veneto tra le regioni che cambiano colore passando in zona gialla dal 1° febbraio, con misure e regole più leggere e meno stringenti (leggi qui). Dopo aver transitato in zona arancione o anche rossa, scattano quindi le nuove disposizioni per i cittadini alle prese con l’emergenza coronavirus. (fonte Adnkronos)