Ladri maldestri all’Eurospin di Pomezia: provocano un incendio

Pomezia – Tentato furto, questa notte alle 2, all’Eurospin di Pomezia. I ladri hanno cercato di far saltare in aria la cassaforte del supermercato ma non ci sono riusciti.

Il tentativo di far esplodere la cassaforte ha fatto divampare un incendio, spento subito dai vigili del fuoco, ma il fumo nero ha invaso tutto il locale.

Le fiamme hanno provocato diversi danni all’interno del locale.

I ladri sono scappati a mani vuote e sul caso stanno indagando i Carabinieri di Pomezia, dal Comandante Marcello Pezzi. Stanno acquisendo i video delle telecamere di sorveglianza per scoprire l’identità dei ladri.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Pomezia