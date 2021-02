Lazio, al via le prenotazioni online per il vaccino anti-Covid: oltre 2mila in 7 minuti

Regione Lazio – Sono partite oggi, 1 febbraio 2021, le prenotazioni sul sito onlinedi SaluteLazio.it per l’effettuazione del vaccino anti-Covid per gli over 80 (leggi qui). “Le prenotazioni in modalità online per gli over 80 sono partite con un quarto d’ora di anticipo sull’orario previsto e sono già 2.200 le prenotazioni eseguite nei primi 7 minuti. Un vero record”. Lo comunica l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.

“Si ricorda che non si tratta di un ‘Click-Day’ -sottolinea l’Unità di Crisipoiché le prenotazioni si potranno effettuare per l’intero trimestre. L’obiettivo è quello di dare ad ogni cittadino over 80 la propria prenotazione della prima e della seconda dose. Da questa mattina è inoltre operativo il numero telefonico 06.164.161.841 che è stato potenziato con oltre 200 linee in contemporanea e rispondono circa 300 operatori e sono state eseguite 1.600 prenotazioni telefoniche”.

