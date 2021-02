Previsioni Meteo Italia

SITUAZIONE. Dopo un più che turbolento mese di gennaio che ha visto sull’Italia l’alternarsi di fasi fredde e piovose, il mese statisticamente più rigido dell’anno inizierà in controtendenza. Dopo la residua instabilità associata al transito del vortice ciclonico del weekend che si esaurirà entro la giornata di lunedì, la pressione sull’Italia tenderà ad aumentare vistosamente a iniziare dalle regioni più occidentali. Sarà un anticiclone di matrice sub tropicale trascinato sul Mediterraneo dall’approfondimento di una saccatura atlantica a ovest del Regno Unito e non avrà le medesime caratteristiche su tutta l’Italia.

METEO LUNEDÌ 1 FEBBRAIO. l’allontanamento della saccatura verso l’area balcanica determinerà ancora annuvolamenti e qualche pioggia soprattutto al Sud e sulle Isole Maggiori. Attesi ancora rovesci e locali temporali sul Basso Tirreno in particolare sulla Calabria ma anche localmente sulla Sicilia e al mattino sulla Sardegna mentre sul resto della Penisola le condizioni saranno migliori anche se non mancheranno annuvolamenti e qualche isolata pioggia specie sull’alto Tirreno. Il contesto climatico sarà nel complesso normale con temperature in linea con le medie del periodo.

METEO MARTEDÌ 2 FEBBRAIO. Nonostante la pressione in aumento, il tempo sull’Italia non sarà ovunque soleggiato a causa di infiltrazioni di aria umida atlantica che scorreranno lungo il bordo settentrionale della cupola anticiclonica. In aggiunta la mancanza di venti favorirà il ristagno di umidità nei bassi strati che potrà determinare nebbie e nubi basse. Le zone che risentiranno maggiormente di questi disturbi saranno quelle tirreniche soprattutto centro settentrionali e un po’ tutta la Valpadana ma nebbie e nubi basse potremo trovarle anche lungo l’Adriatico. Insomma un anticiclone di nome ma poco di fatto che vedrà frequenti annuvolamenti e anche locali pioviggini.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: insistono umide correnti occidentali, responsabili di una nuova giornata instabile con qualche pioggia o rovescio in ingresso dal Tirreno sulla Toscana soprattutto centro-settentrionale. Nubi irregolari anche tra Lazio e Umbria, talora estese, anche qui con qualche piovasco in arrivo tra pomeriggio e sera, specie su Lazio meridionale e medio-alta Umbria. Temperature in lieve aumento nei massimi, sopra la media; in lieve calo le minime. Quota neve in genere dai 1200-1500m, in ascesa sull’Appennino laziale. Venti deboli o moderati inizialmente da Est-Nordest, in successiva rotazione tra Sud e Sudest con rinforzi lungo le coste, eccetto che sul Nordovest della Toscana dove rimarranno in prevalenza da Est. Mare fino a mosso o molto mosso al largo.

MARTEDI’: pressione in aumento ma anche umide correnti occidentali, comunque decisamente più miti. Insiste della variabilità sul medio versante tirrenico, specie tra Umbria e Toscana dove i cieli potranno risultare a tratti nuvolosi o molto nuvolosi, ma con precipitazioni praticamente assenti. Maggiori aperture favoriranno il Lazio, specie nella seconda parte del giorno. Temperature in netto aumento soprattutto nelle massime, punte di 16°C. Venti deboli variabili, qualche rinforzo di Libeccio al largo. Mare poco mosso o localmente mosso, specie al largo.

Commento del previsore Lazio

Perturbazione in transito su Toscana, Umbria e Lazio con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco; non esclusi fenomeni localmente intensi. Il tutto accompagnato da un calo termico con neve dai 1100-1300m, a tratti sotto i 1000m sull’Appennino toscano a confine con l’Emilia. Venti anche sostenuti dapprima di Libeccio, poi in rotazione da Nord. Lunedì insisteranno umide correnti instabili che rinnoveranno qualche pioggia, specie su medio-alta Toscana e sul basso Lazio, il tutto però in un contesto termico più mite. Da martedì e per qualche giorno promontorio anticiclonico subtropicale con tempo stabile ma non sempre soleggiato, specie sulla medio-alta Toscana dove il tempo si manterrà piuttosto uggioso. In questa fase netto rialzo termico con clima assai mite per il periodo: punte pomeridiane di oltre 16°C in pianura specie tra Umbria e Lazio.

Fonte: 3B Meteo