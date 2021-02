Michela Moioli a Sofia Goggia: “Non mollare amica mia, sei una vincente”

Un messaggio da parte di chi ha condiviso con lei l’oro olimpico ai Giochi Invernali del 2018. Michela Moioli lo ha vinto nello snowboard cross (leggi qui) e Sofia Goggia invece nella discesa dello sci alpino notturno, ora italiana (leggi qui). E in seguito vittoriose entrambi in Coppa del Mondo.

E’ la Moioli a parlare alla Goggia. Un post lungo su Instagram per dimostrare affetto e vicinanza all’amica infortunata. Già è così ed è ancora così, purtroppo. A sette giorni dall’inizio dei Mondiali di Cortina (leggi qui), della competizione in cui l’Italia può ricominciare a partire nello sport globale dopo il primo lockdown e durante la pandemia da coronavirus ancora in corso, la campionessa olimpica di discesa lamenta una frattura al ginocchio destro. Un doccia gelata per la Nazionale azzurra dello sci. Sono riposte mille speranze nel talento immenso di Sofia e lei adesso è costretta a fermarsi.

Parla di questo il messaggio della Moioli. Da chi conosce bene Sofia. Parole piene di stima da donna e donna. Da chi ha anche condiviso l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. C’erano anche loro sul palco del Cio quel giorno di giugno 2019 (leggi qui). Atlete che raccontano di quell’atmosfera fantastica e suggestiva che solo i Giochi sono in grado di dare. E mentre il Coni si rassicura e torna autonomo, salvando anche quei Giochi del 2026 (leggi qui), la Goggia deve stringere i denti in questo inizio anno del 2021.

Molti gli infortuni della sua carriera. pochi mesi la frattura del radio del braccio l’aveva fermata ancora, ma ancora Sofia era stata capace di tornare vincente. Stava svolgendo una grande stagione nello sci. Sono stati numerosi i podi conquistati.

E’ bergamasca anche la Moioli. Due azzurre che gareggiano per la loro città. Oggi più di prima, dopo la tragedia del Covid. Sofia va con l’immagine di Bergamo sul casco. Scatta dal cancelletto e si porta la sua identità dietro, fino al traguardo del primo gradino. La Moioli lo fa sulle gobbe della neve. Ha iniziato benissimo la sua stagione, vincendo la tappa della Coppa del Mondo a cui ha partecipato poche settimane fa. Due mani che si stringono ancora e insieme. E insieme vinceranno ancora.

Perché Michela già la vede Sofia. Sorridente e vittoriosa sul primo gradino del mondo.

“Amica mia,

Anche quest’anno la sfortuna ha voluto mettere il suo zampino nella tua stagione. Non ci voleva.

Ti ho vista, seduta nel letto dell’ospedale, ad aspettare un referto che in cuor tuo conoscevi già.

Ma sai anche dove ti ho vista? Sul tetto del mondo, sul gradino più alto del podio, sorridente , con tutta la tua grandezza e forza. Un podio che quest’anno hai dominato come nessuna altra.

E sai dove ti vedrò, vero? Sempre lì, su quel podio, al tuo posto, che meriti più di tutte. Per la grande donna che sei, per la tua anima bella e vera, per il cuore che metti in tutto quello che fai, per i sogni giganti che hai.

So che presto tornerai lì, con il casco dorato, il profilo di Bergamo disegnato dietro, e il tuo sguardo di quando sai che non ce n’è per nessuna!

Sei destinata a grandi cose Sofi.

Ce la farai anche questa volta, perché tu ce la fai sempre!

Ti voglio bene sorella!

