Ostia – Nella mattinata di oggi, 1 febbraio, la sindaca di Roma Virginia Raggi ha visitato le 10 nuove aule del liceo Democrito di Casal Palocco, nel X Municipio (leggi qui).

“Un progetto di edilizia sostenibile curato in ogni aspetto, dalla climatizzazione all’illuminazione alla fibra ottica per la piena connettività, di cui siamo orgogliosi. E lo sono personalmente, come Sindaca e come cittadina”, ha commentato Raggi.

“Non abbiamo solo risposto a un fabbisogno, ma è stato realizzato con estrema attenzione, in soli 5 mesi, dopo un grande lavoro e un continuo confronto con la scuola e gli studenti, un progetto all’avanguardia, che vogliamo sia un progetto pilota per la realizzazione di altri nuovi spazi nelle scuole del territorio. È migliorando gli spazi in cui quotidianamente vivono ragazzi e docenti che si dà un contributo concreto e si affrontano con coraggio le tante problematiche dei nostri istituti”.

Con interventi come questo, si punta a creare le migliori condizioni, ambientali e infrastrutturali che hanno un impatto positivo nel modo in cui si sviluppa la didattica, l’apprendimento, la stessa creatività degli studenti”, conclude la Sindaca.

