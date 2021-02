Ostia, anticipata alle ore 5 la partenza del bus 05b: “Una vittoria per i pendolari”

Ostia – Da oggi, 1 febbraio, viene anticipata dalle ore 5:10 alle ore 5:00 la partenza del bus 05 barrato dal capolinea di via delle Ebridi, ad Ostia. La modifica consente ai pendolari diretti a Roma di raggiungere la stazione Lido Centro in tempo utile per utilizzare la prima corsa della Roma-Lido in direzione Piramide, alle ore 5:22.

Nei mesi scorsi, il Partito Democratico si è fatto portavoce del disservizio subito dai cittadini di Ostia, prima attraverso una raccolta firme e poi con una lettera indirizzata agli enti competenti. “Dopo la risposta positiva alla nostra proposta – racconta Leonardo Di Matteo, della segreteria del Pd di Roma -, il Dipartimento Mobilità e Trasporti e Roma Servizi per la Mobilità hanno chiesto il parere del X Municipio che, ancora una volta, ha deciso di non esprimersi, allungando ulteriormente i tempi della modifica”.

La notizia è stata accolta positivamente dagli autisti dell’azienda di trasporto pubblico, spesso oggetto di improperi, e soprattutto dagli utenti: “Finalmente hanno ascoltato il nostro appello – ha dichiarato Rosalba Schintu, promotrice della raccolta delle firme – in questo modo, verrà sempre garantita la coincidenza con il trenino e con le altre linee bus per raggiungere il posto di lavoro in orario. Siamo euforici per il risultato ottenuto!”.

“La politica – conclude Giovanni Zannola, consigliere capitolino del Pd – ha un senso se ascolta le esigenze dei cittadini e fa tutto ciò che è nelle sue possibilità per offrire le soluzioni migliori ai loro problemi”.

