Ardea – Via Forlì avrà una pista ciclabile e sarà completamente riqualificata. Il mese di febbraio si apre così per il comune di Ardea, con una delibera di giunta che approva i lavori di restyling su via Forlì, il viale che collega Nuova Florida a Marina di Ardea, un tratto importante e molto transitato soprattutto in estate.

Il piano prevede la “realizzazione di un percorso ciclabile, sistemazione della pavimentazione stradale oltre misure per il decoro urbano a margine delle strade“, si legge nella Delibera. Ma c’è di più: “A completamento del progetto potrebbe essere previsto l’abbattimento delle case abusive lungo la strada Sp601 con la fruibilità del lungomare da parte della cittadinanza”, si legge ancora nel documento.

Non si tratta perciò solo di una nuova pista ciclabile, si parla anche di “abbattimento di case abusive”, un provvedimento che molti cittadini aspettano da anni e che potrebbe cambiare l’aspetto di Marina di Ardea.

L’obiettivo del progetto dell’Amministrazione, infatti, è quello di “valorizzare l’ambiente attraverso scelte ecologiche, ridare slancio alle attività commerciali e ricettive presenti nella zona e dare risposta al crescente aumento di utenti (ciclisti e pedoni) che intendono fruire il territorio attraverso percorsi attrezzati in sicurezza“.

Un progetto che vede uscire dalle casse del Comune 1.092.677,40 euro, oltre un milione di euro per riqualificare 2 km di strada.

