Combattere la mafia a Ostia con musica e giornalismo: il “piano” di Federica Angeli

Ostia – Spettacoli teatrali, concerti dal vivo, progetti per le scuole elementari e medie e persino un corso di giornalismo tenuto da professionisti del settore: sono solo alcuni fra i progetti ideati da Federica Angeli, giornalista e delegata alle Periferie di Roma Capitale, e che nei prossimi mesi vedranno protagonisti Ostia e il X Municipio.

“Il X Municipio – spiega Angeli a ilfaroonline.it – rientra fra i nove più problematici della Capitale. L’obiettivo dei nostri progetti – che abbiamo messo in piedi in tempi record, lavorando a più non posso – non è ‘solo’ quello di riqualificare i quartieri: vogliamo togliere terreno alla criminalità, riappropriarci di spazi percepiti come ‘loro’ e far sentire forte e chiara la presenza dello Stato su territori troppo a lungo dimenticati”.

“Allestire un concerto o uno spettacolo teatrale nelle piazze dello spaccio non significa soltanto offrire un momento di svago e divertimento alla cittadinanza: significa dire, innanzitutto, che lo Stato c’è, e che il cittadino ha finalmente un’alternativa e può scegliere da che parte stare”, racconta la delegata Angeli. “Il progetto ‘Spaccio Arte’ (leggi qui), in particolare, porterà musica e spettacoli in piazza Gasparri nei mesi di marzo, aprile e maggio. Il calendario è ancora da definire, ma il palco di Ostia ospiterà una star”.

“Un’altra iniziativa, che sarà coordinata proprio da me, è ‘Missione Reporter’, il corso di giornalismo gratuito per i ragazzi del X Municipio: a tenere le lezioni – che dureranno complessivamente 40 ore, di cui 30 di teoria e 10 di attività sul campo – saranno dei veri e propri professionisti dell’informazione. Tiziana Ferrario, Roberto Natale, Sigfrido Ranucci e Paolo Borrometi saliranno a turno ‘in cattedra’ e illustreranno gli aspetti più tecnici del nostro mestiere, ognuno nel proprio campo di specializzazione. Al momento abbiamo ricevuto centinaia di richieste d’iscrizione, tutte da Ostia. L’associazione antimafia ‘Noi’, di cui sono stata presidente onoraria, ha già messo a disposizione la sua sede”.

Ma non è tutto: il prossimo 15 marzo, infatti, in tutte le scuole elementari e medie del territorio (che vi avranno aderito entro il 26 febbraio) partirà il progetto “Dona un’ora: a lezione di antimafia”, realizzato in collaborazione con l’Associazione Nazionale Magistrati Roma. “Si tratta – spiega Federica Angeli – di due lezioni di magistratura: una dal punto di vista del giornalismo e delle inchieste antimafia, che terrò io, e una dal punto di vista di un pubblico funzionario (la scelta ricadrà, probabilmente, su Giuliana Di Pillo o Paolo Ferrara), che spiegherà come la mafia tenta di introdursi negli ambienti della pubblica amministrazione e come sia possibile opporvi resistenza. Alla fine, i ragazzi sosterranno una piccola prova scritta e riceveranno un attestato”.

“Insegnare alle giovanissime generazioni il significato della parola ‘mafia’ vuol dire renderli consapevoli di un fenomeno che è sempre stato erroneamente percepito come lontano, perché relegato al Sud Italia. Crediamo che questo possa aiutarli, una volta adulti, a riconoscerne i segnali: vogliamo dar loro un’altra prospettiva ed aiutarli a comprendere che, spesso, ciò che viene percepito come normale non lo è affatto, è che un’altra realtà è possibile”.

Infine, l’iniziativa “Il lavoro nobilita il quartiere” offrirà la possibilità di affittare gratuitamente per due anni alcuni locali fra Ostia Nuova e Acilia per farne delle attività commerciali, a condizione che vengano assunti principalmente residenti di quelle zone. “Dopo i sequestri degli ultimi anni ai danni della malavita locale – racconta la giornalista -, piazza Gasparri (e non solo) si è svuotata. Ora, con questo progetto, lo Stato se ne riappropria e ne fa una fonte di lavoro per chi, altrimenti, non avrebbe alternative se non la criminalità. Solo così – conclude Angeli – potremo entrare a gamba tesa e rivendicare i nostri diritti nei territori della criminalità“.

