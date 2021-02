Covid-19, ancora vittime sul litorale: morti un’88enne di Pomezia e un 86enne di Nettuno

Ancora morti a causa del Covid-19 sul litorale romano. A Pomezia è deceduta una donna di 88 anni. A darne notizia e il Sindaco, che esprime così il cordoglio a nome dell’intera città: “L’Amministrazione comunale e la Città tutta si stringono attorno alla famiglia e agli amici della nostra concittadina scomparsa”. A seguito di un aggiornamento della piattaforma da parte della Asl, da inizio pandemia sono 22 le morti per Covid nel comune di Pomezia. Ad oggi, nella cittadina, sono 383 i cittadini positivi al coronavirus, di cui 15 ricoverati presso strutture ospedaliere e 368 in isolamento domiciliare. Salgono ancora i guariti, che raggiungono quota 1.672; sono 37 le persone poste in isolamento domiciliare preventivo (non positivi).

Lutto anche a Nettuno, cittadina del litorale che piange la 37esima vittima dall’inizio della pandemia. Si tratta di un uomo di 86 anni. “Rivolgo alla sua famiglia le mie più sentite condoglianze – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – a nome di tutta la comunità sono vicino ai suoi cari in questo momento di lutto, così come sono vicino a tutti coloro che hanno perso una persona vicina, un amico, un parente durante questa emergenza sanitaria. Siamo stanchi di piangere e di contare i morti nella nostra città, il nostro dolore è immenso e l’unica cosa che possiamo fare è prestare la massima attenzione, rispettare il distanziamento, indossare la mascherina e prestare la massima attenzione”. Nella città di Nettuno si registra un nuovo caso di coronavirus con il paziente che è seguito in isolamento domiciliare. Si registra anche una guarigione. Gli attualmente positivi sono 323 di cui 8 ospedalizzati.

(Il Faro online)