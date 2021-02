Fiumicino, arriva il “Portale dei Tributi”: un unico spazio dedicato all’utenza

Fiumicino – Un nuovo portale, per procedere verso la completa informatizzazione dei servizi, già messa in atto. L’innovazione, ha come obiettivo il miglioramento della fruizione dei servizi da parte dei cittadini e si va ad aggiungere ai tanti “esperimenti” messi in atto per restare a disposizione della cittadinanza, nel rispetto delle limitazioni imposte dal Covid-19.

L’attivazione del Portale dei Tributi. E’ questa la sfida della Fiumicino Tributi e del Comune di Fiumicino per il 2021 annunciata nel corso del Convegno: “Fiumicino Tributi, un anno di esperimenti al tempo del Covid” – organizzato e trasmesso online dal quotidiano “Il Faro”.

Nel corso della Pandemia, infatti, la Fiumicino Tributi, ha continuato con efficienza a rispondere alle esigenze dell’utenza: “Siamo riusciti a rispondere all’emergenza perché avevamo delle basi solide – ha commentato Antonio Quadrini, amministratore unico della Fiumicino Tributi, durante il convegno trasmesso in diretta da ilfaroonline.it -. Già dagli scorsi anni, tutti i documenti che arrivano o partono dalla nostra città sono completamente informatizzati ed è grazie a questo sistema che i nostri dipendenti in smart working hanno potuto lavorare come se fossero in ufficio.

Inoltre, i nostri uffici sono stati chiusi al pubblico solo per pochi giorni, per poi consentire l’accesso in presenza, nel rispetto di tutte le normative vigenti a tutela della sicurezza e della salute pubblica. Posso quindi, affermare con orgoglio che siamo riusciti a mantenere un livello di efficienza elevato nonostante la crisi che stiamo tutti attraversando”.

Non vi è dubbio, però, che le criticità che l’azienda ha dovuto affrontare siano state tante: “La problematica maggiore – ha spiegato Marta Mastrofini, direttore generale della Fiumicino Tributi, ospite del convegno – è stata la reticenza al contatto telematico, da parte di una fascia della popolazione. Gli anziani, soprattutto, nutrono scarsa fiducia nel contatto da remoto e per questo motivo abbiamo cercato di mantenere aperti gli uffici. La nostra società è sul territorio da circa 20 anni e questo dimostra il perché la gente necessita il contatto diretto, nonostante le possibilità di relazionarsi con noi anche da remoto”.

Lo scopo del nuovo portale sarà proprio questo: semplificare le modalità operative per l’utenza. Il Portale dei Tributi non sarà, però, la prima rivoluzione tecnologica che investe l’erogazione dei servizi. Per migliorare il servizio offerto, infatti, la Fiumicino Tributi ha già messo a disposizione dei cittadini diverse innovazioni tecnologiche, come il centralino telefonico multislot per fornire le massime risposte, l’App UFRIST elimina code per permettere di prenotare il proprio turno in fila, il termoscanner all’ingresso e le lampade ultravioletti per sanificare gli ambienti.

A seguito di un sondaggio proposto da ilfaroonline.it, è emerso che l’utenza ha apprezzato di più il centralino multislot (49%), nonostante una buona percentuale abbia scelto l’App elimina code (41%).

“Questo dimostra come la popolazione sia spaccata a metà – ha sottolineato Anna Maria Anselmi, assessore al bilancio del Comune di Fiumicino, durante il suo intervento nel corso del convegno -. Da una parte abbiamo chi vuole l’innovazione tecnologica e dall’altra chi predilige la tradizione. Anche al Comune i cittadini richiedono ancora il contatto umano, ma il nostro obiettivo è quello di far evitare loro le lunghe attese fuori dagli uffici, soprattutto al freddo”.

“Nonostante il bilancio comunale di questo anno orribile non sia roseo, – ha dichiarato Giampaolo Nardozi, presidente della Commissione bilancio del Comune di Fiumicino, ospite del convegno – siamo consapevoli che bisogna investire sull’informatizzazione, anche se questi investimenti costano. Quello che stiamo cercando di fare, con la creazione del nuovo portale, è ottimizzare i software che l’Amministrazione ha già a disposizione e di cui si serve, razionalizzando e rendendo unico questo database. Lo scopo prioritario, è utilizzare la rete per mettere a sistema le risorse già esistenti, offrendo un portale su cui i cittadini possono rivolgersi”.

La presentazione vera e propria del Portale dei Tributi contribuirà a completare, quindi, la digitalizzazione dei servizi erogati dal Comune. “Le funzioni di questo nuovo strumento – spiega Quadrini- saranno essenzialmente due:

• Ogni utente avrà l’accesso diretto alla sua scheda personale. Una ‘scheda utente’ dove saranno indicate tutte le informazioni relative allo stato dei pagamenti;

• Tutte le operazioni di rapporto tra l’Amministrazione e il cittadino, come l’scrizione alla Tari, la dichiarazione Imu o il pagamento delle contravvenzioni , potranno essere svolte sul portale stesso”.

“Sappiamo che non tutta la popolazione accoglierà entusiasta questo nuovo approccio al sevizio, – conclude l’Amministratore Unico – ma l’obiettivo per il futuro prossimo è semplificare e velocizzare i servizi che la Fiumicino Tributi e Comune rendono alla cittadinanza”.

Il Faro online – Clicca qui per vedere la puntata integrale trasmessa il 25 gennaio alle ore 11:00