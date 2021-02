“Il vaccino anti-Covid non è sicuro”: l’Ordine dei medici apre un fascicolo su Mariano Amici

Roma – “L’Ordine dei medici di Roma ha aperto un fascicolo su Mariano Amici già lo scorso anno; le procedure hanno dei tempi tecnici da rispettare. Abbiamo anche avuto le elezioni qui all’Ordine, che un po’ hanno rallentato la pratica. Ma sicuramente a breve, entro il mese di febbraio, Amici sarà convocato per rispondere ad alcune domande”. Così il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, in merito a Mariano Amici, il medico di Ardea ormai noto per le sue posizioni contro il vaccino anti-Covid (leggi qui).

“La sua procedura ha subito un rallentamento anche a causa delle recenti dichiarazioni che ha rilasciato in tv – spiega ancora Magi -, bisognerà valutare anche quelle. Certamente il Consiglio dell’Ordine analizzerà quei filmati e valuterà se ci sono le condizioni per inviarlo in commissione disciplina. Ovviamente Amici avrà poi diritto di replicare”. (fonte: Dire)