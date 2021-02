Leu Fiumicino: “Costruire subito il nuovo ponte della Scafa e il ponte di Dragona”

Fiumicino – “Continuiamo ad essere fortemente convinti dell’importanza che il nuovo ponte della Scafa potrebbe avere nella vita dei nostri concittadini”. A parlare sono i segretari di Articolo 1 e Sinistra Italiana Fiumicino Massimiliano Chiodi e Massimo Iannarella.

“Stiamo parlando di un opera, di una infrastruttura, che dopo lunghi anni di discussione e battaglie, anche dal punto di vista ambientale e archeologico, di cui siamo stati promotori, speriamo si possa completare e realizzare nel minor tempo possibile. Ma quello che ci preme di più sottolineare è l’importanza che lo stesso potrà avere nei collegamenti infrastrutturali tra Ostia e Fiumicino anche e soprattutto in considerazione del fatto che ad oggi il G. B. Grassi è l’unico ospedale utile”.

“Per non parlare – continuano – della rilevanza in merito al nuovo piano di emergenza civile. Allo stesso tempo riaffermiamo la nostra piena convinzione che debba essere costruito anche un nuovo ponte di collegamento tra Dragona e la parte est del nostro comune. Il ponte della Scafa e il ponte di Dragona sono due opere strutturali fondamentali che speriamo possano essere realizzate prima possibile così da rendere la vita dei nostri concittadini più agevole”, concludono.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino