L’Ispra torna a Ventotene per studiare i flussi migratori dell’avifauna

Ventotene – Va avanti con successo il progetto piccole isole per la ricerca e il monitoraggio nell’ambito della Campagna di inanellamento dei flussi dell’avifauna della Riserva naturale Statale delle isole di Ventotene e Santo Stefano proposto dall’Area per l’Avifauna Migratrice dell’Istituto Superiore per la ricerca e la protezione ambientale, l’Ispra.

Un progetto per il quale l’ente gestore Riserva naturale statale dell’Area marina protetta si assume l’impegno di finanziare le spese che verranno sostenute sull’isola da ornitologi, collaboratori e volontari del Centro di inanellamento.

L’ente si farà carico delle spese di vitto degli ornitologi, ma anche dell’acquisto di strumenti e attrezzature utili per le attività previste, per un importo totale di 13mila euro.

Con determina, infatti, il Comune di Ventotene ha preso atto che “l’Area Avifauna Migratrice del Centro Nazionale di Inanellamento che fa capo all’Ispra, anche quest’anno, ha espresso la volontà di sostenere l’Ente Gestore Rns con il fine di svolgere e realizzare congiuntamente le attività di ricerca scientifica legate all’avifauna migratoria presente sul territorio della Riserva naturale”.

Con medesimo atto il Comune isolano ha approvato la Campagna di inanellamento per il monitoraggio di flussi migratori arrivata alla 34esima edizione e di impegnare 13mila euro per le spese necessarie.

determina_n_9 Comune di Ventotene

Il Faro online – Clicca qui per leggere le notizie della Regione Lazio

Il faro online – Clicca qui per leggere le notizie di Ventotene