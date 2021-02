Ostia piazza della droga, retata sul litorale: in manette 17 narcotrafficanti

Ostia – Dalle prime ore di questa mattina è in corso una operazione di Polizia Giudiziaria sul litorale romano, nei territori di Ostia, Acilia, Dragona e Dragoncello, volta a scardinare una organizzazione criminale finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, nonché alla detenzione e spaccio di droga e detenzione abusiva di armi, attraverso l’arresto del suo capo, dei sodali e della rete di rivenditori e acquirenti.

La Squadra Mobile di Roma, coadiuvata da personale del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, dell’U.P.G.S.P., da unità Cinofile, sta eseguendo 17 misure cautelari e diverse perquisizioni, emesse dal G.I.P. del Tribunale di Roma, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia capitolina, nei confronti degli appartenenti ad una associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti – attiva nelle zone di Dragona e Dragoncello – e dei soggetti a vario titolo coinvolti nella detenzione e spaccio di droga. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati oltre 628 chili di hashish e 2 revolver.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

