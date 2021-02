Pomezia, anziana sparita da giorni: trovata morta in casa

Pomezia – Triste ritrovamento in un’abitazione di Torvaianica, in via Pola, dove una signora di 86 anni è stata trovata morta in casa.

A dare l’allarme è stata la vicina di casa, che ha chiamato preoccupata i Carabinieri dato che non sentiva l’86enne già da qualche giorno. I Carabinieri di Torvaianica sono giunti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco e dopo aver forzato la porta per entrare hanno trovato il corpo riverso a terra accanto al letto.

Secondo una prima ricostruzione l’anziana signora ha avuto un malore, presumibilmente legato ad alcune patologie delle quali soffriva.

